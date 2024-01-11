Севастопольский центр занятости ждет масштабная модернизация

Севастополь попал в 12 регионов России, в которых в 2024 году пройдет масштабная модернизация Центров занятости, сообщил на встрече с журналистами вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

На базе центра начнут работать служба карьерных консультантов, служба кадровых консультантов, экспертный центр рынка труда.

«Служба занятости будет обновлена в соответствии с единым фирменным стилем бренда «Работа России». Это включает в себя полную трансформацию службы занятости. Новый интерьер будет современным и доступным, создавая комфортное пространство для всех, в том числе и для людей с ограниченными возможностями», — отметил Кулагин.

По итогам модернизации в правительстве ожидают значительный рост продуктивности Центра занятости. Так, количество обращений горожан в поисках работы возрастет на 76%, на такую же величину увеличится число работодателей, нашедших сотрудников в учреждении.

«Наши сотрудники, карьерные и кадровые консультанты, уже прошли переобучение обладают необходимой квалификацией. Это обеспечило повышение качества их работы, сокращение времени на подбор сотрудников и поиск работы, открытие новых возможностей для всех участников», — добавила директор Центра Светлана Рендак.

Дарья Тимофеева