Где и какие проездные можно купить в Севастополе

С завтрашнего дня проездные на автобусы будут действовать и на пригородные маршруты.

В Севастополе действуют комбин6ированные проездные билеты на все виды транспорта: троллейбусы, автобусы, морской транспорт.

Стоимость такого проездного зависит от видов транспорта, а также от наличия льгот у покупателя.

Так, льготы предоставлены школьникам и студентам, им проезд обойдется значительно дешевле, чем взрослым.

Для взрослых стоимость проездного в зависимости от выбранных видов транспорта варьируется от 1470 рублей до 2330 рублей.

Приобрести проездные можно онлайн в личном кабинете на сайте ЕГКС, привязав их к существующей банковской карте, либо купить в кассах Севэлектроавтотранса, расположенных на остановочном пункте «5-й км. Балаклавского шоссе» (режим работы с 20 по 5 число каждого месяца, в будние дни с 07:00 до 19:00 и выходные дни с 10:00 до 16:00, обед с 12 до 13 часов) или в кассе катеров на площади Нахимова (ежедневно с 08:00 до 16:45, обед с 11:00 до 12:00).