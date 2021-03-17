В Севастополе водителей спецтранспорта хотят освободить от штрафов

Депутаты поддержат только с одним условием

В севастополе на заседании постоянного комитета Законодательного собрания по законодательству и государственному строительству депутаты обсудили проекты постановлений, обращения коллег-депутатов, законодательные инициативы парламентариев из других регионов и проекты федеральных законов.

В пресс-службе закса отметили, что несколькими федеральными законопроектами предлагается внести изменения в КоАП РФ.

«Предлагается освободить от административной ответственности за нарушение ПДД водителей спецтранспорта, двигающегося с включёнными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом. Мы этот проект закона поддержали при условии, что действия водителя спецтранспорта не угрожают безопасности дорожного движения», — отметил глава комитета Василий Зубенко.

Напомним, в Севастополе нередки случаи, когда автомобиль «скорой помощи» становится участником дорожно-транспортного происшествия. Также недавно сообщалось, что скорая сбила ребенка на пешеходном переходе.

Ольга Сурикова

Фото: vk.com/Автопартнер Крым Севастополь ДТП

