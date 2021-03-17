В Севастополе ограничат движение 18 марта

Ограничения коснутся не всех

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными седьмой годовщине возвращения Севастополя и Крыма в состав России, 18 марта в Севастополе вводят временные ограничения движения транспорта.

С 13:30 до 22:00 нельзя будет проехать:

— ул. Ленина от пересечения с пл. Суворова до пересечения с просп. Нахимова;

— на участке просп. Нахимова от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Айвазовского.

Ограничения не коснутся общественного транспорта и специализированных служб. Вместе с тем, с 13:30 до 22:00 на участке ул. Советская от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина вводится одностороннее движение.

На время праздничных мероприятий, с 12:00 до 22:00, место посадки/высадки пассажиров катеров с Графской пристани переносится в Артиллерийскую бухту. Работа катеров на линии «Графская пристань – Северная» будет продлена до 02:00. Кроме того, до 01:00 будет продлена работа электротранспорта по маршрутам № 3, 7, 9, 10, 10К, 12, 17, 20.

Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Севастополя призывает учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Ольга Сурикова