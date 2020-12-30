В Севастополе произошло ДТП с участием скорой помощи на Музыки

Пострадали обе машины

Сегодня в Севастополе произошло очередное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «скорой помощи». Вторым участником ДТП стал автомобиль Wolswagen Golf.

ДТП произошло на пересечении улиц Степаненко и Николая Музыки. Как отмечают очевидцы в группе «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП», водитель седана не пропустил карету скорой помощи. У спецмашины счесан бок со стороны водителя. Сильнее пострадал Golg: у машины полностью смят капот.

Подробностей о пострадавших пока нет.

Фото: «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП»/vk.com