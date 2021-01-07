В Севастополе скорая сбила ребенка на пешеходном переходе

ДТП произошло на Кожанова

В Севастополе машина скорой помощи вновь стала участником аварии. В результате ДТП пострадал ребенок, говорится в Telegram «Локалка».

Очевидцы сообщили, что ДТП произошло на пешеходном переходе по направлению улица Кожанова-Техническая библиотека. Ребенок был на самокате. Подробностей о степени травм пострадавшего не сообщается.

Напомним, накануне Нового года в Севастополе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля «скорой помощи». Вторым участником ДТП стал автомобиль Wolswagen Golf.