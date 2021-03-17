Севастопольцы в шоке от свалок мусора вокруг урн во всех районах города

Разные группы наполнены фотографиями инсталляций из мусора

В крупнейших пабликах Севастополя горожане обсуждают горы мусора, скопившиеся вокруг урн и недоумевают, почему мусор перестали вывозить.

«Кто-нибудь знает, что вообще происходит в городе, почему он просто завален мусором? Улицы, остановки, парки. Все урны в общественных местах переполнены! Почему мусор не вывозят!!!???», — пишет автор поста в группе «Интересный Севастополь».

«Вот так внезапно… в Гагаринском районе случился мусорный коллапс. Все обочины и улицы сегодня были просто завалены пакетами с мусором, судя по всему из урн», — пишут пользователи сети в другой группе «Севастополь Вконтакте

«Сегодня отличился не только Гагаринский район, но и Ленинский. Горы мусора вдоль дорог при пустых урнах.Похоже, город заваленный мусором уже становится трендом, горожанам пора привыкать к новым реалиям….», — снова в группе «Интересный Севастополь» возвращаются к этой проблеме

Спустя несколько дней севастопольцы опять приводят фотофакты: «Эпопея с мусором продолжается, похоже при всем нашем внимании к этой проблеме чиновники вообще не собираются ее решать, такими темпами через неделю город превратится в свалку. А ведь на фото самый центр города».

Севастопольцы в контексте данной темы также задались вопросом, как чиновники готовятся к приему туристов, если еще даже не летний сезон, как город уже не справляется с вывозом мусора.

Напомним, ранее севастопольцы жаловались, что лодка со строительным мусором была установлена прямо в центре Севастополя на проезжей части.

Ольга Сурикова

Фото: скриншоты соцсетей