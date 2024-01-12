Севастополец, изуродовавший ОКН, может сесть на 3 года

На 37-летнего мужчину из Севастополя по материалам предоставленным ФСБ заведено уголовное дело за повреждение особо ценного объекта археологического культурного наследия – дома № 38 по улице Ленина. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю.

Согласно заключению экспертов, объекту культурного наследия причинён ущерб на общую сумму более 800 тысяч рублей. Из-за действий нарушителя ОКН частично утратил свою ценность.

Из пресс-релиза ведомства не понятно, как именно мужчина повредил дом, но корреспондент «Севкора» обнаружил в стене дома со стороны двора свежепрорубленную дверь в квартиру на первом этаже.

Мужчине грозит до 3-х лет лишения свободы.

Напомним, в Аполлоновой балке изымут участки для сохранения ОКН.