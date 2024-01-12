Директор дептранса лично убедился в проблемах работы общественного транспорта в Севастополе

По поручению губернатора Севастополя сотрудники Департамента проводят мониторинг работы общественного транспорта в разных районах города, сообщил и.о.вице-губернатора Павел Иено.

Директор Дептранса лично проконтролировал работу общественного транспорта в Балаклаве, проехавшись по маршруту №9, а также систему бесшовной пересадки на маршрут №23.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В ходе мониторинга обратил внимание на несколько нюансов: на наличие неактуального расписания на остановках. Дал указание перевозчику устранить недостаток. Кроме того, при наличии заторовых ситуаций на дороге, 40 минутного интервала между бесплатными пересадками может не хватить. Принято решение увеличить интервал до 60 минут.

Мониторинг работы автобусов и троллейбусов на «пиковых» местах ведется ежедневно. По всем вопросам работы общественного транспорта пишите в личные сообщения группы департамента транспорта ВКонтакте.

Напомним, накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев раскритиковал организацию работы общественного транспорта на нескольких маршрутах и дал поручение сотрудникам дептранса лично проехать на всех проблемных маршрутах.

Ольга Сурикова