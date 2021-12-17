В Севастополе в третий «рыбный день» продали 1348 кг продукции

Интерес к акции сохраняется

В Севастополе 16 декабря в третий раз прошла акция «рыбный день». Магазины продали 1 348 кг продукции: 713 кг барабули, 487 кг ставриды, 108 кг кильки, 40 кг хамсы, 185 кг мидии и 586 консервов, сообщили в пресс-службе правительства.

Каждый четверг в городе можно купить по сниженной цене шесть видов рыбной продукции: барабулю, ставриду, хамсу, кильку, консервы и черноморскую мидию.

«Большим спросом у покупателей традиционно пользовались барабуля и ставрида, зафиксирован рост продаж черноморской мидии. Особенно стоит отметить, что объемы реализованной вчера продукции сопоставимы с прошлым четвергом, что говорит об устойчивом интересе к нашей акции», — подчеркнул руководитель приоритетного проекта департамента экономического развития Георгий Бежанидзе.

Продукцию предприятий «Аквамарин», «Бухта Удачи», «ЦМПР» и «ПК «Новая Волна» можно купить со скидкой в следующих магазинах:

— «Дом мидии» — улица Правды, д. 28;

— «Наша рыбка» — улица Щербака, Пассаж Центрального рынка;

— «С моря на стол» — проспект Октябрьской Революции, д. 48, проспект Генерала Острякова, д. 37, набережная Рыбпорта, д. 17;

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— «Рыжий Карп» — площадь 50-летия СССР.

Ольга Сурикова