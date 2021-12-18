Жительница Севастополя лишилась квартиры за долги

Квартира была в центре города

Жительница Севастополя накопила почти девять миллионов рублей долгов перед физическими лицами, кредитными организациями и коммунальных платежей. Добровольно погасить она их отказалась.

Женщина была уведомлена о начале исполнительно производства. Ей ограничили выезд из России, но все это не подействовало.

«Официального дохода у должницы нет, так как она не трудоустроена, счета в банках установлены не были, но помимо основного жилья у должницы имеется в собственности квартира в центре Севастополя, в отношении которой был составлен акт описи и ареста», —сообщили в пресс-службе УФССП города.

Квартира была передана на реализацию, выставлена на торги и в настоящее время продана. Деньги перечислены взыскателям в счет погашения долга.

Напомним, ранее в Севастополе судебные приставы продали магазин и взыскали с должника 7 млн рублей.

Ольга Сурикова