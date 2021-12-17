В Севастополе закупили лекарства на год для девочки-инвалида

Для них это лучшая помощь к новому году

В департаменте здравоохранения на данный момент находится около 300 отложенных рецептов, по которым пациенты ожидают поставки лекарства.

В депздраве отметили, что еще в конце прошлого года были проблемы с поставками лекарств для нуждающихся — более 9 тысяч отложенных рецептов. Сейчас количество сократилось до 300.

«Все рецепты, которые входят в это количество, мы стараемся обеспечить как можно быстрее», — подчеркнули в пресс-службе депздрава.

Одно из таких лекарств было закуплено для девочки, больной эпилепсией. Запаса ей должно хватить на весь будущий год. Мама девушки направила благодарность в адрес департамента, отметив, что это стало для них лучшим новогодним подарком.

В свою очередь, в ведомстве добавили, что если у кого-то возникают вопросы по части льготного лекарственного обеспечения, или медицинской помощи, или другим темам здравоохранения, можно писать в сообщения группы.

Ранее сообщалось, что проезжающая мимо ДТП бригада скорой помощи помогла спасти двум девушкам жизни.

Ольга Сурикова

Фотографии предоставлены департаментом здравоохранения с разрешения мамы пациентки

