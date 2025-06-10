В Севастополе полностью запретили продажу энергетиков вблизи школ, больниц и спортобъектов

Законодательное собрание Севастополя отменило прежний региональный закон 2021 года об ограничении продажи безалкогольных тонизирующих напитков и одновременно приняло новый, более жёсткий запрет. За оба решения проголосовали 22 депутата.

Как пояснил автор инициативы Сергей Колбин, до августа 2024 года регулирование продажи энергетиков на федеральном уровне отсутствовало, поэтому Севастополь действовал самостоятельно. С прошлого года продажа таких напитков несовершеннолетним запрещена по всей России, и прежний региональный закон устарел. Новый же документ дополняет федеральные нормы и ужесточает их.

Теперь на территории города энергетики нельзя продавать не только детям, но и взрослым — вблизи школ, больниц, учреждений культуры, спорта и образования, а также через автоматы в этих зонах.

«Федеральный закон устанавливает запрет только для несовершеннолетних, а мы предлагаем защиту для всех жителей города. Особенно важно — исключить доступ вблизи чувствительных объектов», — подчеркнул Колбин.

Депутат Александр Кулагин поднял вопрос о размещении энергетиков в торговых залах: их часто ставят в общей выкладке, и покупатель может не заметить, что берет именно тонизирующий напиток. Колбин признал, что пока это действительно никак не регулируется.

Депутат Вячеслав Пархоменко предложил пойти дальше и инициировать полный запрет энергетиков в стране. Он выразил сомнения в разумности выборочного запрета и подчеркнул, что на фоне высоких штрафов (до 500 тысяч рублей) логичным шагом был бы именно полный отказ от такого продукта.

Несмотря на дискуссии, новый законопроект получил поддержку большинства — 22 депутата проголосовали «за».

Напомним, в России введены штрафы за продажу энергетиков несовершеннолетним: до 500 тысяч рублей.