Слишком красная клубника может быть опасна

Слишком красный цвет клубники может указывать на то, что при ее выращивании агрономы использовали опасные вещества. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на опрошенных экспертов.

По словам токсиколога Сергея Вострухова, это могут быть антибиотики, различные химикаты, которые препятствуют развитию сорняков в посадках клубники, пестицидов.

Аллерголог-иммунолог Анна Максимова, отметила, что потребление большого количества таких ягод грозит отравлением токсинами и развитием аллергии. Среди признаков аллергической реакции она назвала неприятные ощущения в полости рта в виде зуда, покалывания, жжения.

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Ольга Сурикова

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