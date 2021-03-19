В Севастополе суд закрыл батутный центр «Адреналин»

Год назад здесь дети получили травмы

В Севастополе судом удовлетворено ходатайство прокурора о приостановлении деятельности батутного центра – ООО «Адреналин» по организации досуга и развлечения граждан на период судебного разбирательства.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ведомство в судебном порядке добивается устранения нарушений законодательства в деятельности батутного центра «Адреналин», расположенного по ул. Фиолентовское шоссе, 1/4.

В ведомстве отметили, что в 2019 – 2020 годах в батутном центре «Адреналин» пять детей получили тяжкие и средней тяжести телесные повреждения.

«Дальнейшее предоставление развлекательных услуг с указанными нарушениями представляет опасность для посетителей. Установлено, что в батутном центре допущены нарушения законодательства о техническом регулировании при вводе в эксплуатацию и эксплуатации батутного комплекса, а также многочисленные нарушения требований противопожарного законодательства», — проинформировала прокуратура.