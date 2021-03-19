Город Происшествия

В Севастополе суд закрыл батутный центр «Адреналин»

19-03-2021
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Год назад здесь дети получили травмы
 
В Севастополе судом удовлетворено ходатайство прокурора о приостановлении деятельности батутного центра – ООО «Адреналин» по организации досуга и развлечения граждан на период судебного разбирательства.
 
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ведомство в судебном порядке добивается устранения нарушений законодательства в деятельности батутного центра «Адреналин», расположенного по ул. Фиолентовское шоссе, 1/4.       
 
В ведомстве отметили, что в 2019 – 2020 годах в батутном центре «Адреналин» пять детей получили тяжкие и средней тяжести телесные повреждения.
 
«Дальнейшее предоставление развлекательных услуг с указанными нарушениями представляет опасность для посетителей. Установлено, что в батутном центре допущены нарушения законодательства о техническом регулировании при вводе в эксплуатацию и эксплуатации батутного комплекса, а также многочисленные нарушения требований противопожарного законодательства», — проинформировала прокуратура.

В связи с этим от батутного центра требуют устранить выявленные нарушения законодательства.

Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры города Севастополя.

Напомним, ранее уже сообщалось, что в работе батутного центра «Адреналин» найдены нарушения, на директора заведено четыре дела.

Ольга Сурикова
Фото: vk.com/adrenalin.sevastopol

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