В Севастополе суд закрыл батутный центр «Адреналин»

Год назад здесь дети получили травмы
В Севастополе судом удовлетворено ходатайство прокурора о приостановлении деятельности батутного центра – ООО «Адреналин» по организации досуга и развлечения граждан на период судебного разбирательства.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры, ведомство в судебном порядке добивается устранения нарушений законодательства в деятельности батутного центра «Адреналин», расположенного по ул. Фиолентовское шоссе, 1/4.
В ведомстве отметили, что в 2019 – 2020 годах в батутном центре «Адреналин» пять детей получили тяжкие и средней тяжести телесные повреждения.
«Дальнейшее предоставление развлекательных услуг с указанными нарушениями представляет опасность для посетителей. Установлено, что в батутном центре допущены нарушения законодательства о техническом регулировании при вводе в эксплуатацию и эксплуатации батутного комплекса, а также многочисленные нарушения требований противопожарного законодательства», — проинформировала прокуратура.
В связи с этим от батутного центра требуют устранить выявленные нарушения законодательства.
Ход рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры города Севастополя.
Напомним, ранее уже сообщалось, что в работе батутного центра «Адреналин» найдены нарушения, на директора заведено четыре дела.
Ольга Сурикова
Фото: vk.com/adrenalin.sevastopol