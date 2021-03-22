В Севастополе бригада скорой помощи спасла жизнь пострадавшему в ДТП ребёнку

Бригада мчалась в больницу и оказывала по пути помощь

В Севастополе бригада скорой медицинской помощи спасла жизнь ребенку, попавшего в ДТП, говорится на официальной странице службы в Вконтакте.

Несчастный случай произошел на плохо освещенном участке дороги. Водитель автомобиля не получил травмы, его спасла подушка безопасности, но он был шоковом состоянии во время прибытия скорой.

«Мы полетели, можно сказать, на этот вызов. Когда приехали, увидели машину с левым подбитым крылом, и на траве рядом лежал ребенок. Оперативно с коллегой решили транспортировать больного в машину, оказали помощь и помчались в больницу, по пути оказывали помощь», – рассказывает фельдшер бригады СМП Артем Коваленков.

Ребенок был с очень тяжелыми травмами: фельдшеры диагностировали перелом шейного отдела позвоночника, закрытую черепно-мозговую травму, перелом рёбер и ушиб грудной клетки.

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«Работали слаженно, это помогло довезти ребенка живым. Для нас это не первый такой случай, много ДТП, много разных тяжелых состояний вылечивали, оказывали помощь. Уже до автоматизма», – добавил он.

Мальчик успел рассказать, что он в черной одежде шел по обочине и водитель его не заметил и сбил. Он протаранил головой лобовое стекло.

В машине скорой помощи он успел продиктовать номер телефона родителей, уже в больнице впал в кому. Однако медикам удалось вывести из нее ребенка. Сейчас он жив и, как написала его мама, здоров.

Ольга Сурикова

Фото: Скорая медицинская помощь Севастополя/vk.com