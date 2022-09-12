В Севастополе в 12 детских садах игровые площадки небезопасны

Прокуратура Севастополя нашла нарушения в части обеспечения безопасности несовершеннолетних на детских площадках в 12 детских садах. Также есть замечания и к внутридомовым игорным зонам.

Так, в 12 садах: №№ 3, 5, 10, 16, 17, 37, 70, 71, 86, 116, 123, 129 детские игровые площадки находятся в ненадлежащем техническом состоянии и имеют неисправные элементы.

«На них выявлено игровое оборудование с выступающими элементами с острыми концами и кромками, в частности с выступающими концами гвоздей на поверхностях конструкций. Часть металлических деталей игрового оборудования имеют признаки коррозии. Зоны приземления не обустроены ударопоглощающим покрытием, не обеспечена целостность покрытия площадок. Карусели, качели и горки имеют шероховатые поверхности», — перечислили в пресс-службе прокуратуры города перечень нарушений.

Подчеркивается, департаментом образования и науки не контролируется их техническое состояние и не проводится своевременный ремонт. В связи с этим в адрес правительства Севастополя направлено представление об устранении нарушений закона.

Ведомством обследованы и детские площадки на придомовых территориях многоквартирных домов. В ненадлежащем состоянии находятся площадки по адресам: пр. Героев Сталинграда, д. 63, пр. Генерала Острякова, д. 143А и д. 147, ул. Павла Корчагина, 20, ул. Новикова, д. 6 и д. 8, ул. Крестовского, д. 7, ул. Солнечная, д. 1, ул. Новикова, д. 10А.

ГУПС «УК Нахимовского района» не обеспечены ремонт и обслуживание детских площадок возле домов № № 45 и 55 по улице Горпищенко. На них сломаны крышки песочниц и частично отсутствует песок.

ГУПС «УК «Север» не выполняет обязанности по содержанию детской площадки возле домов № № 3, 4, 5 по улице Зеленый тупик с. Полюшко, где отсутствует покрытие, не проводится подсыпка песка, повреждено оборудование. Та же управляющая организация не обеспечила ремонт или замену поврежденного покрытия площадки в районе дома № 1-А по ул. Усадебной в с. Андреевка.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура города внесла представление директору Департамента городского хозяйства, заключили в прокуратуре.

Напомним, ране прокуратура Севастополя уже выносила представления об устранении нарушений на детских площадках Гагаринского района.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя