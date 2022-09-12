За попытку покушения на министров Крыма задержан местный житель

Жителю Советского района предъявлено обвинение в приготовлении заказного убийства руководителя одного из министерств Республики Крым, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Ведомством совместно с региональным УФСБ установлено, что житель Советского района Крыма был завербован и активно использовался представителями спецслужб Украины. В составе группы лиц житель Советского района должен был убить одного из министров РК за денежное вознаграждение.

Исполнитель был задержан 9 сентября с оружием, из которого планировалось совершить убийство должностного лица.

В ходе обысков изъяты оружие и граната.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГСУ Следком по Крыму и Севастополю