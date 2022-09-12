Аксенов потребовал наказывать за публичную поддержку Украины и проукраинские лозунги

Глава Крыма Сергей Аксенов высказал свои возмущения по поводу того, что в соцсетях появляются видео с публичных мероприятий в Крыму, на которых участники скандируют проукраинские лозунги, распевают националистические песни.

«Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства», — написал Аксенов в своем Telegram.

Он расценил такое поведение как «предательство по отношению к нашей стране и всем тем, кто сегодня ценой своей жизни защищают мир». Тем, кто поддерживает украинский режим, он порекомендовал «уехать в ту страну, которую они так любят».

Ольга Сурикова