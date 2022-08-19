В Севастополе детские площадки небезопасны

Прокуратура Гагаринского района требует обеспечить безопасные условия на детских площадках на улице Корчагина, Героев Сталинграда. Представления об устранении нарушений внесены управляющим компаниям.

Установлено, что площадка возле дома № 56 по ул. Павла Корчагина не была оборудована ударопоглощающим покрытием в районе баскетбольного кольца, в песочнице не производилась подсыпка и замена песка, не обеспечивался ремонт имеющихся на площадке элементов.

На детской игровой площадке по адресу: пр. Героев Сталинграда, 41, выявлены качели с острыми концами выступающих элементов сидения, о которые могли травмироваться дети. Здесь также не осуществлялись подсыпка и замена песка в песочнице и окрашивание элементов благоустройства.

«Прокуратура района внесла товариществам собственников недвижимости «Омега-56» и «Героев Сталинграда, 41», на которые возложены обязанности по содержанию данных площадок, представления об устранении нарушений закона», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры города.

Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ООО «Управляющая компания» и ООО «УК Гагаринского района-1» при содержании площадок по пр. Героев Сталинграда, 63, и по ул. Павла Корчагина, 20, 36. В эти организации прокуратурой района также внесены представления об устранении нарушений законодательства, которые находятся на рассмотрении, заключили в ведомстве.

Напомним, ранее опасные детские площадки прокуратурой были выявлены в Ленинском районе.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя