В Севастополе уже 13 детей-сирот согласились на получение жилищного сертификата

И около 40 пришли за консультацией

Правительство Севастополя в ходе заседания 29 июля приняло решение дать согласие на заключение мирового соглашения при исполнении судебного решения с жительницей города Анной Месяцевой, которая имеет статус ребенок-сирот и много лет не могла получить положенное ей жилье.

И.о. директора департамента капстроя Игорь Ахмедов уточнил, что девушка отказалась от своего взыскания и приняла решение стать обладателем жилищного сертификата.

По его словам, на сегодня, за два месяца действия закона о Жилищных сертификатах для детей-сирот, 37 граждан этой категории обратились за консультацией и 13 написали согласие на их выдачу..

Напомним, ранее сообщалось, что сирота Анна Месяцева, которая около восьми лет прожила в неотапливаемом полусгоревшем сарае, получила одной из первых жилищный сертификат.

Ольга Сурикова