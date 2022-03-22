В Севастополе принят закон о выделении детям-сиротам жилищных сертификатов

Купить домик можно будет только в Севастополе

Депутаты Заксобрания Севастополя 22 марта в двух чтениях приняли закон, который позволит детям-сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей получать социальную выплату на приобретения жилья — Жилищный сертификат.

Докладчик по данному вопросу прокурор города Максим Жук отметил, что в Севастополе по состоянию на начало 2021 года в списке граждан данной категории, подлежащих обеспечению жильем, состояло 642 лица в возрасте от 14 лет. При этом 454 человека в силу обстоятельств, предусмотренных законодательством, уже получили право на обеспечение жильем, но не смогли его реализовать. Более 200 из них – старше 23 лет.

При этом в 2021 году была закуплена всего одна квартира, то есть освоено было только 4% положенных бюджетных средств. Данная ситуация, по его словам, объясняется, в том числе, ростом цен на жилье в Севастополе.

В связи с этим и предлагается предоставление социальной выплаты на приобретение жилья на основании жилищных сертификатов.

При этом он подчеркнул, что реализовать этот сертификат можно будет только на территории региона, так как в ином случае возникнут вопросы контроля, как эти деньги будут потрачены, и есть ли на самом деле тот дом, который был показан на картинке.

В ходе обсуждения депутаты пытались внести корректировки и оставить гражданам самим решать, в каком регионе России купить себе квартиру или дом. Так как на сегодня размер денежной выплаты на жилье для детей-сирот составляет 3 284 391 рубль. Парламентарии подчеркивали, что с учетом уровня цен в Севастополе хорошее жилье не купить, а вот в других городах это может быть благоустроенная квартира в хорошем районе.

На что Жук пояснил, что на сегодня в России нет механизма контроля расходования бюджетных средств между различными регионами. Ни один субъект РФ еще не ввел нормы, которые распространялись бы на иные регионы

«Мы можем зайти в длительные проверки и согласования с регистрирующими органами иных субъектов Российской Федерации, при том, что срок возможности реализации жилищного сертификата ограничен одним бюджетным годом. Процедуры могут растянуться на неопределенный срок», — пояснил прокурор город.

В завершении обсуждений было решено реализовывать закон на территории города. Депутаты единогласно его поддержали в двух чтениях.

Ольга Сурикова