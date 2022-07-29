В Севастополе камеры помогли задержать наркорекламщиков

Суд выберет им меру пресечения

Полиция Севастополя привлекла к ответственности двух молодых людей за рекламу наркотических средств. Они наносили на стены домов и зданий трафаретные надписи.

«В июле сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Ленинскому району задержаны двое молодых людей 18 и 19 лет, которые наносили трафаретные надписи, рекламирующие наркотики на здания, строения и сооружения города Севастополя и Республики Крым», — сообщает пресс-служба городского УМВД.

Задержанные ежедневно наносили около 100 надписей с рекламой наркотиков. Их деятельность зафиксировали камеры видеонаблюдения.

В отношении наркорекламщиков составлены административные материалы за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ.

Меру наказания им определит суд.

Ранее сотрудниками полиции в Нахимовском районе города также были задержаны трое молодых людей, размещавших рекламу наркотиков с помощью трафаретов.

В ведомстве добавили, что в городе работает более 500 высококачественных камер видеонаблюдения, позволяющих идентифицировать нарушителей для последующего привлечения к ответственности.

Напомним, в Севастополе оштрафуют торговца кепками с коноплей за пропаганду наркотиков.

Ольга Сурикова