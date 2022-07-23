В Севастополе выдан первый денежный сертификат на приобретение жилья для детей-сирот

Девушка прошла долгий путь к этой выплате

В Севастополе в торжественной обстановке вручили первый сертификат на получение социальной выплаты в размере 4,7 млн рублей. Средства предназначены детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и могут быть израсходованы на приобретение жилья.

«Очень важно, что граждане, получившие сертификат, могут реализовать его на покупку жилья более 33 кв. м. Средства могут быть использованы на приобретение квартиры или жилого дома на территории города Севастополя. На мой взгляд, это существенная стартовая поддержка для улучшения жилищных условий граждан. На сегодняшний день в департамент подали заявления на получение сертификата уже 13 граждан», — рассказал во время церемонии вручения директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

На данный момент в городе в жилье нуждаются 479 детей-сирот. С начала реализации госпрограммы «Жилище» улучшили свои условия 130 представителей указанной категории граждан, сообщает правительственный портал.

Счастливая обладательница сертификата рассказала, что она планирует использовать полученную денежную выплату как первоначальный ипотечный взнос.

«Определенное время я жила в маневренном фонде, но всегда верила, что у меня будет свое уютное жилье. И вот сегодня настал этот долгожданный момент», — отметила первая обладательница сертификата Анна Месяцева.

Также в правительстве добавили, что, кроме выдачи сертификатов, до конца 2022 года планируется улучшить жилищные условия еще более 130 детей-сирот — приобрести 44 благоустроенных жилых помещения для дальнейшего предоставления гражданам данной категории, передать 56 квартир в доме на Лабораторном шоссе и построить четыре дома в Инкермане — на 36 квартир.

Напомним, ранее сообщалось, что сироте Анне Месяцевой, которая проживала в неотапливаемом сарае, который остался от сгоревшего дома, переселили комнату в городском общежитии.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба правительства Севастополя