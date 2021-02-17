В Севастополе сирота живёт в неотапливаемом сгоревшем доме

Девушка уже восемь лет ходит по инстанциям

В Севастополе девочка сирота живет в чудом оставшейся от сгоревшего дома летней кухне. В помещение нет отопления и необходимых условий для нормальной жизни.

Как говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский», Анна Месяцева в таких условиях живет уже два года. Выйдя из детского дома, она всего месяц смогла прожить в общежитие: воровство и неблагоприятную компанию не смогла дольше вытерпеть. Дальше скиталась по друзьям и знакомым.

Попытки вступить в наследство постоянно спотыкались о бюрократию: на жильё требовался договор доверительного управления, так как ещё в 1997 году её брат пропал без вести. Пока девушка носила бумаги из департаментов в суды, ей исполнилось 23 года и ее сняли с очереди на квартиру. Через суд Анне пришлось восстанавливать свое право на очередь.

Потом появилось новое препятствие. Девушка уже два года живет в неотапливаемой, полуразрушенной летней кухне, оставшейся от сгоревшего дома, который должен был перейти ей по наследству. Дом сгорел еще когда Анна Солнцева была воспитанницей детского дома.

В этом помещение плесень на потолке, постоянный холод, отсутствует ванна и туалет, во время дождя все затапливает. Электричество бесконечно замыкает и тогда сирота остается совсем без света и тепла.

«Комиссия изначально сказала, что, в принципе, можно здесь жить, но не все согласны, что можно жить. Я так понимаю, что они согласны с тем, что жильё есть у меня. По квадратным метрам у меня же наследство есть. Имею имущество. Вот, я должна здесь проживать», – рассказала девушка журналистам.

При этом судебная экспертиза признала здание нежилым. Этого оказалось недостаточно – Департамент образования требует заключение от городского хозяйства.

Напомним, в Севастополе строят жилой дом, в котором 54 квартиры предназначены для детей-сирот. Объект будет построен по адресу Лабораторное шоссе, 33.

Фото: скриншот сюжета телеканала sev.tv

Ольга Сурикова