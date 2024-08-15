В Севастополе утвердили проект строительства нового микрорайона

Сегодня в ходе заседания правительства Севастополя утвержден проект первой очереди планировки территории на 7 км в районе улицы Мате Залки.

Проектными решениями предполагается на площади 70,6 га размещение среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных домов. А также 4 детских садиков, школы, амбулаторно-поликлинического комплекса и ТЦ с ФОКом.

Планируется построить около 380 тысяч кв.м жилья.

Как уточнил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, город при этом получит не менее 5% и не менее 20 тысяч кв.м жилых помещений. «У города появится наконец-то маневренный фонд служебного жилья для бюджетников», — подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе застройщиков, которые будут работать в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ), обяжут передавать не менее 5% квартир в собственность города.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова