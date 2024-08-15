Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о награде в размере 5 миллионов рублей за поимку солдат Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые оскорбляли пенсионера из Курской области.

Это заявление сделано в его Telegram-канале после появления видео, на котором двое солдат в касках с символикой СС надсмехаются над 74-летним мужчиной, который не причинял им вреда.

Слуцкий выразил свою позицию, отметив, что нацисты скрываются и продолжают проявлять ненависть к русскому народу. Он призвал к активным действиям против таких проявлений и подчеркнул, что армия России сделает всё возможное, чтобы «выбить» нацистов.

«Глумление над пожилым человеком, который не сделал ничего плохого, является проявлением агрессии и ненависти. Украина показывает свое истинное лицо. Нельзя оставлять такие вещи без внимания», — добавил координатор Севастопольского отделения ЛДПР Илья Журавлев.

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Анна Левина