Горхоз Севастополя выплатит 85 тысяч рублей детям, пострадавшим от укусов бродячих собак

В Севастополе суд удовлетворил иски прокурора о компенсации морального вреда трем детям, пострадавшим от укусов бродячих собак.

Установлено, что в марте, июне и августе 2023 года дети в возрасте 13 и 16 лет, проживающие в селах Терновка, Орлиное и в Инкермане, при разных обстоятельствах получили травмы ног в результате укусов бродячих собак животных без владельцев. Поэтому Департамент по решению суда должен выплатить детям в общей сложности 85 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Судебные решения не вступили в законную силу.

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Ольга Сурикова