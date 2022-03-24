В Севастополе утвердили предельную стоимость кв.м при приобретении жилья для нужд города

По этой цене будет приобретаться жилье для нуждающихся категорий граждан

Правительством Севастополя установлена предельная стоимость одного квадратного метра жилья в 2022 году в размере 143 348 рублей. Городом жилье может приобретаться не выше этого показателя.

Докладчик по данному вопросу директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов заявил, что расчеты согласованы с департаментом финансов. Стоимость рассчитывается ежегодно.

Он отметил, что, несмотря на увеличение показателя по сравнению с прошлым годом, когда цена была установлена в размере 99 тыс., все равно стоимость получилась ниже рыночной.

«Методика не позволяет нам покупать по рыночной цене один метр квадратный. Но мы развиваем и собственное строительство. Мы можем участвовать в проектном финансировании, где цена чуть ниже рыночной», — пояснил глава департамента.

Напомним, прокурор Севастополя Максим Жук заявил, что Севастополем в прошлом году была закуплена только одна квартира для детей-сирот, так как рост цен на жилье не позволял приобрести более.

Ольга Сурикова