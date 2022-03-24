В Севастополе операторам пляжей изменили требования к обеспечению безопасности отдыхающих

Они теперь все дают сами и только сдают декларацию

В Севастополе уже началась подготовка к летнему сезону, проведены встречи с операторами пляжей, ими получены уведомления о том, какие необходимо выполнить мероприятия и какие есть изменения по содержанию вверенных им территорий. Об этом 24 марта на заседании правительства заявил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Глава горхоза отметил, что операторы пляжей уже начали переходить из зимнего в летний режим.

Горлов, докладывая в правительстве о нововведениях при получении акта о благоустройстве, операторы обязаны самостоятельно выполнить все требования безопасности и охраны жизни людей на водных объектах и сдать декларацию в соответствующее управление МЧС.

При этом, подчеркнул главный коммунальщик города, это не освободит их от проверок сотрудниками чрезвычайной службы.

Напомним, Генеральная прокуратура РФ установила, что возведенный на мысе Хрустальный бассейн оказался самовольной постройкой.

Ольга Сурикова