Цена квадратного метра в Севастополе официально составила 99 тысяч рублей

По этой цене будет приобретаться жилье городом для тех, кому оно положено по закону

Правительством Севастополя установлена предельная стоимость одного квадратного метра жилья в 2021 году в 99 тысяч рублей. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства города.

Эта цифра появилась исходя из расчетов Минстроя и анализа коммерческих предложений на рынке.

«Эта цифра нам позволяет и вести государственное жилищное строительство, и реализовывать программы для социальных категорий, приобретая квартиры по реальной цене, близкой к рыночной», — подчеркнул значимость данного решения губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, ранее стало известно, что жители осажденного Севастополя, не обеспеченные собственным жильем, могут получить его от города.

Также Севастополь стал первым в ЮФО по росту строительства в I квартале 2021 года.

Дарья Тимофеева

Фото: pixabay.com