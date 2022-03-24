В Симферополе продлен запрет на полеты

И еще в 11 аэропортах

Росавиация продлила запрет на полеты в международный аэропорт «Симферополь» до 1 апреля. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Запрет касается всех воздушных ворот юга России.

«До 1 апреля 2022 года 03:45 часов по московскому времени продлен режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — говорится в сообщении.

Российским авиакомпаниям рекомендовано для организации перевозки пассажиров в указанные аэропорты организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, запрет на полеты в южных аэропортах России был введен 24 февраля с началом военной спецоперации на Украине.

Ольга Сурикова