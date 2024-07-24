В Севастополе уроженца Таджикистана будут судить за удары по лицу 17-летнему спортсмену в Комсомольском парке

Прокуратура в Севастополе направила в суд уголовное дело о причинении умышленного вреда здоровью 17-летнему спортсмену уроженцем Таджикистана.

Следствием установлено, что обвиняемый в июне в Комсомольском парке им. Марии Байды «на почве личных неприязненных отношений вступил в конфликт с несовершеннолетним местным жителем 2007 г.р. в результате чего нанес подростку удары ладонями по лицу», сообщили в прокуратуре города.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Напомним, в июне в Telegram канале спортклуба «Князь Владимир» появилась информация о том, что накануне вечером «в детском парке группой неизвестных лиц из 7-8 человек и возрастом 25-30 лет (предположительно армянской национальности) был избит спортсмен нашего клуба Роман Линенко». Делом заинтересовался Следком. Севастопольские полицейские установили и привлекли к ответственности участников конфликта, в котором пострадал 16-летний спортсмен. Часть из низ была выдворена из России.

Ольга Сурикова

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