Проверка по факту избиения спортсмена в Комсомольском парке Севастополя теперь на контроле главы Следкома

Председателю СК России Александру Бастрыкину будет представлен доклад о ходе проверки по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего жителя Севастополя.

«В соцсетях распространена информация о причинении телесных повреждений жителю Севастополя выходцами из Средней Азии», — сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в Telegram канале спортклуба «Князь Владимир» появилась информация о том, что накануне вечером «в детском парке группой неизвестных лиц из 7-8 человек и возрастом 25-30 лет (предположительно армянской национальности) был избит спортсмен нашего клуба Роман Линенко».

Полиция проводит проверку.

Также по данному факту следственными органами СК России по Республике Крым и Севастополю проводится процессуальная проверка.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. доложить о ходе процессуальной проверки.

Ольга Сурикова