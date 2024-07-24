В департаменте образования Севастополя прокомментировали жалобу родителей на сбор денег на убежище в Инженерной школе

Ранее в группе одной из общественных организаций города появился пост, в котором одни из родителей учеников Инженерной школы пожаловались, что с них собирают по одной тысячи рублей на ремонт и обустройство убежища для детей, в том числе на закупку скамеек.

В комментариях «Севкору» в департаменте образования сообщили, что в Инженерной школе предусмотрено просторное помещение для укрытия детей, в котором есть лавочки, стулья, питьевая вода, медикаменты.

«Администрация школы не обращалась к родителям с просьбами сдать деньги на какие-либо цели. По собственному желанию родители своими силами хотят создать более комфортные условия пребывания детей в местах укрытия. Те или иные решения родителей оформлены протоколами родительских собраний.

Во время летних каникул по инициативе родителей пол в укрытии решили обработать специальным средством, которое предотвращает появление пыли», — подчеркивается в комментария департамента.

Также отмечается, что родители, проявившие инициативу, «искренне желают сделать лучше условия для своих детей».

Ольга Сурикова

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