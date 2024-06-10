Полиция проводит проверку по факту избиения 16-летнего спортсмена в детском парке в Севастополе

В Севастополе полиция проводит проверку по факту конфликта в Комсомольском парке им. Марии Байды.

В Telegram канале спортклуба «Князь Владимир» появилась информация о том, что накануне вечером «в детском парке группой неизвестных лиц из 7-8 человек и возрастом 25-30 лет (предположительно армянской национальности) был избит спортсмен нашего клуба Роман Линенко».

В полиции сообщили, что 16-летний местный житель обратился ОМВД России по Ленинскому району с заявлением о том, что в парке его избили неизвестные.

«В настоящее время сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и личностей участников происшествия. В рамках проведенной проверки будут изъяты видеозаписи и опрошены свидетели конфликта», — подчеркнули в ведомстве.

По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, в Севастополе на детской площадке произошел инцидент, в результате которого пострадала 12-летняя девочка. На нее напала женщина — мама другого ребенка.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/КЕ «Князь Владимир»

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