Мигрантов, избивших 16-летнего спортсмена в Севастополе, выдворят из России

Севастопольские полицейские установили и привлекли к ответственности участников конфликта, в котором пострадал 16-летний спортсмен, в Комсомольском парке им. Марии Байды, сообщает ведомство.

Как сообщалось ранее, в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району Севастополя обратился 16-летний местный житель с заявлением о том, что его избили неизвестные.

Оперативниками установлены все участники конфликта. Пятеро из них оказались гражданами государства Центральной Азии, незаконно находящиеся на территории РФ.

По материалам, собранным полицейскими, судом принято решение о назначении наказания в виде штрафа с принудительным административным выдворением с помещением в Центр временного содержания иностранных граждан в отношении четверых иностранцев, еще по одному нелегалу материалы переданы в следственный орган для принятия процессуального решения.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/КЕ «Князь Владимир»

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