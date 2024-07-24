Следователи проводят проверку по информации жительницы Симферополя об оказании ненадлежащей медпомощи ее ребенку

Глава Следкома Владимир Терентьев поручил детально изучить доводы заявительницы, качество и своевременность оказания медпомощи малолетнему на всех этапах и дать оценку действиям медперсонала.

Следкомом организована процессуальная проверка сведений, размещенных жительницей Симферополя в социальных сетях.

Ранее было сообщено, что двухлетний ребенок в Симферополе впал в кому.

Мама мальчика пожаловалась, что врачи несколько дней не могли поставить верный диагноз, пишет mash-на- волне.

Неделю назад ребенок пожаловался на боль в животе. В скорой медики направили в РДКБ, оттуда — в городскую больницу № 3. Там мальчику поставили капельницу от диспепсии, после которой ему стало плохо.

Мать позвала врачей, на скорой маленького пациента увезли в инфекционку и снова в РДКБ — только тогда удалось выявить энцефалит. К этому времени, по словам мамы, он уже был в предкоме, его положили в реанимацию. Сейчас ребенок проходит лечение в инфекционной больнице.

Напомним, центральный аппарат Следкома заинтересовался ходом проверки по факту травмирования ребенка подростком на электросамокате в Симферополе.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города