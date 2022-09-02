В Севастополе удовлетворили 114 исков прокуратуры на выдачу квартир сиротам

За в 2020-2021 годы суды удовлетворили 114 исков прокуратуры Севастополя о понуждении департамента капитального строительства выдать квартиры детям-сиротам.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в эти два года регулярного проводились проверки по обращениям сирот по вопросу соблюдения их жилищных прав. В результате чего судами было удовлетворено 114 исков прокуратуры о возложении на департамент капитального строительства обязанности обеспечить сирот благоустроенным жильем по договору найма специализированного жилого помещения.

Кроме того, прокуратурой директору капстроя и губернатору Севастополя были внесены представления об устранении нарушений прав указанных категорий.

Также в марте этого года заксобранием Севастополя был принят закон разработанный прокуратурой города «О социальных выплатах на приобретение жилья лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Он позволил обеспечивать лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жильем не только путем непосредственного предоставления жилых помещений, но и выдачей им сертификатов для самостоятельной покупки недвижимости. На данный момент сиротам уже предоставлено 13 сертификатов на покупку жилья на 4,7 млн рублей каждый.

Напомним, в Севастополе достроили и ввели в эксплуатацию многоквартирный дом на Лабораторном шоссе, 33, где 54 квартиры будут переданы

Дмитрий Островский