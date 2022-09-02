В Севастополе успели спасти двух человек на сапборде

В Севастополе продолжается купальный сезон, а значит спасатели не сидят без дела. За 1 сентября пришлось оказывать помощь и пострадавшему на пляже мужчине, и любителям покататься на сапборде.

Днем поступило сообщение, что нужна помощь мужчине, получившему травму плеча в районе Серебряного пляжа в Балаклаве, рассказали в пресс-службе Центра гражданской защиты.

Пострадавшего пришлось с пляжа транспортировать катером в безопасное место. Его передали бригаде медиков.



А в 19 часов поступило сообщение о том, что двух человек уносит в море на доске для сапбординга в акватории пляжа Яшмовый Балаклавского района.

В течение получаса их эвакуировали в безопасное место.

Напомним, недавно в Севастополе за день дважды спасали любителей покататься на доске для сапбординга.

Ольга Сурикова