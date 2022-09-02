В Запорожской области будут выплачивать компенсации за вред от «агрессии Украины»

В Запорожской области определены размеры единовременной выплаты гражданам за вред, причиненный их жизни и здоровью в «результате агрессии Украины». Об этом в своем Telegram сообщил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

Он подчеркнул, что выплаты установлены указом председателя Совета министров ВГА Запорожской области.

Размер компенсаций составит:

семьям погибших из числа гражданского населения – 1 000 000 рублей;

лицам из числа гражданских, признанным лицами с инвалидностью вследствие ранения (контузии) или увечья, полученных в результате агрессии Украины против мирных граждан, – 750 000 рублей;

лицам из числа гражданского населения, получившим тяжелые ранения, контузии или увечья, – 500 000 рублей;

лицам, получившим ранения, контузии или увечья средней и легкой степени тяжести, – 100 000 рублей.

Право на получение единовременной компенсации имеют те, кто пострадал в период с 24 февраля 2022 года, в том числе граждане Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, граждане других государств, лица без гражданства.

Выплаты будут производиться через министерство труда и социальной политики Запорожской области за счет средств бюджета областной военно-гражданской администрации.

Напомним, в Запорожской области активно обстреливается город Энергодар, где находится самая крупная в Европе атомная электростанция — ЗАЭС.

Ольга Сурикова