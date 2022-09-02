В Севастополе достроен дом, где 54 квартиры отдали детям-сиротам

В Севастополе достроили и ввели в эксплуатацию многоквартирный дом на Лабораторном шоссе, 33, где 54 квартиры будут переданы детям-сиротам. Губернатор Михаил Развожаев 1 сентября вручил ключи первым 25 новоселам.

По его словам, в этом доме применен первый в России способ, когда город выступил дольщиком в новом строящемся доме.

«Государственные средства были инвестированы в эскроу счета на этапе строительства дома. Меньше чем за 1.5 года застройщик дом построил и обязательства перед городом выполнил», — отметил Развожаев, сообщает пресс-служба правительства.

Застройщиком стал ООО «Специализированный застройщик жилого комплекса «Новый» (Группа компаний АльфаГруппИнвест).

Цена контракта из средств бюджета города за 54 квартиры составила 134,3 млн руб. В среднем одна квартира обошлась в сумму меньше, чем 2,5 млн рублей.

Остальным 29 сиротам, которым полагаются здесь квартиры, ключи будут переданы до 15 сентября, сейчас их документы находятся в стадии проверки.

Глава города напомним, что в Севастополе также вручаются жилищные сертификаты. Уже около 15 сертификатов тоже в работе.

Всего в 2022 году на мероприятия по обеспечению категории граждан «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа» предусмотрены средства в размере 144,5 млн руб. На эти средства планируется приобрести еще 30 жилых помещений.

В 2023 году планируется завершить строительство еще четырех домов в Инкермане, где будут для сирот выделены еще 36 квартир.

Ольга Сурикова