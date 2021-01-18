В Севастополе у 64 учителей выявили коронавирус

Это достаточно много

Сегодня, 18 января, севастопольские школьники вышли на учебу после зимних каникул. Перед началом занятий более трех тысяч учителей прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, пишет издание «Новый Севастополь» со ссылкой на департамент здравоохранения.

Тестирование выявило заражение у 64 человек.

«64 человека – это достаточно много», – сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов на аппаратном совещании в правительстве города.

Денисов подчеркнул, что учителя с заражением не допущены к работе.

Напомним, севастопольским школьникам продлили зимние каникулы до 18 января, чтобы успеть, в том числе, сделать прививки от коронавируса учителям, однако вакцина пришла с опозданием и не в полном объеме. Сейчас продолжают делать прививки медикам и педагогам.

Ольга Сурикова