Арестована техника, добывающая песок в Языковой балке в Севастополе

Работы в Языковой балке остановились

Полиция арестовала строительную технику, добывавшую и вывозившую песок из Языковой балки. Об этом во время аппаратного совещания сообщила директор Департамента природных ресурсов и экологии Юлия Гаврилова, передает пресс-служба правительства города.

«15 января следственным управлением УМВД в присутствии наших инспекторов были изъяты пять грузовых автомобилей, четыре экскаватора и бульдозер. Технику арестовали», — сказала Юлия Гаврилова.

Отмечается, что департамент природных ресурсов и экологии продолжает расследование трех административных дел в отношении юридических лиц, занимающихся добычей песка в Языковой балке. Речь идет о деятельности в водоохранной зоне Черного моря, несоблюдении требований при сборе, накоплении, транспортировке отходов и пользовании недрами без лицензии.

В данный момент работы в Языковой балке не ведутся.

При этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в этом вопросе его поддерживает прокурор города.

«Будем приводить эту ситуацию в нормальное состояние, заканчивать эту деятельность на долгосрочную перспективу», — подчеркнул Развожаев.

В пресс-служба напомнили историю проблемы: в 2019 году в Языковой балке было приостановлено действие ордера на проведение земляных работ. По результатам ранее проведенных контрольно-надзорных мероприятий, в том числе административных расследований, на предмет соблюдения обязательных требований природоохранного законодательства Севприроднадзором были установлены факты нарушений при проведении земляных работ в Языковой балке.

В отношении виновных юридических лиц ООО «ТехноЮг» и ООО «Листригоны» за нарушения в области охраны поверхностных водных объектов и недр вынесены постановления о назначении наказания по ст. 8.1 и ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ в виде штрафа на общую сумму 880 тысяч рублей. Однако в начале ноября 2020 года были зафиксированы очередные попытки добычи ископаемых на Языковой балке.

Тогда губернатор Михаил Развожаев подключил все ведомства, чтобы остановить добычу песка в этом районе.

Фото: sevastopol.su

Ольга Сурикова