В Севастополе от коронавируса привили уже 160 медиков

В первую очередь прививают тех, кто в красной зоне

В Севастополе по состоянию на вечер 15 декабря в Севастополе от COVID-19 привили 160 медицинских работников. Доставлено еще 300 доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба правительства города со ссылкой на главного внештатного эпидемиолога Департамента здравоохранения Сергея Грыгу.

«Прививают, в первую очередь, работников амбулаторно-поликлинического звена и тех, кто работает непосредственно в красной зоне. Медиков опрашивают, составляют графики, обследуют и затем прививают группами по пять человек», — рассказал Грыга.

Отмечается, что «Спутник V» — это двухвекторная вакцина. Такой тип вакцины создаётся на основе безопасных, ослабленных вирусов, в их состав встроен ген коронавируса, чтобы организм выработал иммунитет.

Как уже сообщалось, всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболело 5526 человек. В настоящий момент выздоровели 5140 человек, 180 умерло.

Справочное сообщается, что эффективность применения вакцины «Спутник V» составила 91,4% на основании второго промежуточного анализа данных на 28-й день после получения добровольцами первой иммунизации (7-й день после получения второй иммунизации).

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Пробная партия поступала в сентябре, тогда привили 42 человека. Перед прививками медиков осматривали, брали у них анализ крови.