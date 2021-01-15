В Севастополе уже тысяча человек привито от коронавируса

Жалобы после прививки стандартные

В городе продолжается вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Как рассказал главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Сергей Грыга, по состоянию на 14 января привито больше тысячи человек, сообщает сайт правительства Севастополя.

В данный момент прививают медиков и учителей.

«Согласно Приказу Минздрава России, вакцинируемые от ковида разделены на три группы: первого приоритета, второго и третьего. К первому приоритету относятся медицинские работники, педагоги, работники социального обеспечения и лица с хроническими заболеваниями. Сейчас в первую очередь, мы защищаем тех, кто оказывает медицинскую помощь, для того, чтобы они могли продолжать ее оказывать, и педагогов, потому что с понедельника возобновляется учебный процесс», — рассказал Сергей Грыга.

Грыга отметил, что у некоторых привитых пациентов наблюдаются стандартные жалобы, характерные для любой вакцинации: повышение температуры тела, покраснение места укола. Симптомы проходят через 1-2 дня. Серьёзных осложнений после вакцинации в Севастополе зафиксировано не было, добавил он.

В рамках кампании в поликлинике на улице Б. Михайлова сегодня привили сотрудников школы №49, среди них и директор учебного заведения. Она сначала опасалась, так как ей более 60 лет, но потом все же решилась.

14 января в Севастополь была поставлена очередная партия вакцины — 700 доз. Этой партией также будут прививать медиков и педагогов.

Пока что для массовой вакцинации поступившего количества недостаточно. При этом подготовлено все для приема большой партии.

Город ожидает централизованной федеральной поставки вакцины.

Напомним, в Севастополе в первую очередь прививают медиков в красной зоне.