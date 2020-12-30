В Севастополе продлили зимние каникулы

За это время планируется вакцинировать от коронавируса учителей

Решение о продлении школьных каникул еще на недели в Севастополе принял штаб по COVID-19, сообщает пресс-служба правительства города.

В правительстве надеются, что такие меры позволят избежать введения карантинов в дальнейшем.

«Предлагается продлить школьные каникулы еще на неделю в качестве меры противодействия распространению коронавируса на территории города. Это позволит не вводить искусственных перерывов в дальнейшем, и провести вакцинацию учителей – крупные партии вакцины начнут поступать в Севастополь с 4 января», — отметил Губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

За счет продления каникул до 18 января возможно будут сокращены весенние и летние каникулы.

Михаил Развожаев поручил профильным ведомствам подготовить план вакцинации севастопольских педагогов.

Отметим, что департамент здравоохранения разработал план вакцинации населения.

Напомним, в Севастополе школьники ушли на зимние каникулы на неделю раньше. Такое решение сегодня было принято на оперативном штабе по предупреждению коронавируса.