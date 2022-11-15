В Севастополе стажер обворовывала кафе ради букмекерских ставок

В Севастополе задержали девушку за кражу почти 170 тысяч рублей из кассы кафе, сообщает пресс-служба городского УМВД.
Молодая девушка во время прохождения двухнедельной стажировки воспользовалась длительным отъездом своего работодателя и похитила из кассы выручку. На эти деньги она делала ставки в букмекерской конторе.
Когда владелец заведения заметил пропажу крупной суммы, то сразу обратился в полицию.
Подозреваемую задержали. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.
Напомним, в Севастополе ранее судимый мужчина обворовывал кафе по ночам.
Ольга Сурикова