В Севастополе стажер обворовывала кафе ради букмекерских ставок

В Севастополе задержали девушку за кражу почти 170 тысяч рублей из кассы кафе, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Молодая девушка во время прохождения двухнедельной стажировки воспользовалась длительным отъездом своего работодателя и похитила из кассы выручку. На эти деньги она делала ставки в букмекерской конторе.

Когда владелец заведения заметил пропажу крупной суммы, то сразу обратился в полицию.

Подозреваемую задержали. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за кражу.

Напомним, в Севастополе ранее судимый мужчина обворовывал кафе по ночам.

Ольга Сурикова