В Севастополе рецидивист обворовывал кафе по ночам

Его засняла камера

В Севастополе задержан мужчина, подозреваемый в кражах из заведений общественного питания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Задержанный повредил дверь одного из кафе Ленинского района, проник внутрь помещения, похитил из кассы более 45 тысяч рублей и продукты питания. Общая сумма ущерба составила более 70 тысяч рублей.

Оперативники установили, что задержанный уже имел судимость.

Оказалось, что двумя днями ранее он совершил кражу в одной из кофеен города. Разбил стекло входной двери и похитил из кассы пять тысяч рублей и восемь бутылок сиропа. Общая сумма ущерба составила около 18 тысяч рублей. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в зале заведения.

Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что деньги успел потратить. На него заведено уголовное дело за кражу.

Напомним, в Севастополе сотрудник банка похитил из оставленного в депозитарии металлического ящика принадлежащие клиентке денежные средства в размере 3,9 млн рублей.

Ольга Сурикова