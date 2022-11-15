Севастопольский самбист взял бронзу на Чемпионате мира по самбо

Спортсмен из Севастополя Антон Брачев завоевал бронзовую медаль на Чемпионате мира по самбо.

Соревнования проходили с 11 по 13 ноября в Киргизии. Участие в них приняли спортсмены из 52 стран. Брачев стал бронзовым призёром в весовой категории свыше 98 кг и поднялся на третью ступень пьедестала.

Важно заметить, что в первом же поединке севастопольский борец получил травму колена в поединке с Нурбеком Тураевым из Узбекистана. Тем не менее, наш спортсмен одержал победу над представителями Марокко и Румынии, но уступил монгольскому самбисту.

Напомним, Севастопольские борцы дзюдо завоевали одну золотую и две серебряных медали на Чемпионате Южного федерального округа среди мужчин и женщин, который проходил в Армавире.